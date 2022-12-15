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В Казахстане возник дефицит электроэнергии, в стране вводят ограничения

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане в декабре текущего года значительно увеличилось потребление электроэнергии. На фоне ее дефицита национальный оператор по управлению электрическими сетями KEGOC вынужден вводить ограничения. Об этом говорится в его пресс-релизе от 15 декабря.

В сообщении указано, что 7 декабря 2022 года был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы — 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт.

Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

«Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях РК.

В условиях значительных дисбалансов, Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана, вынужден объявлять режим «Авария» по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями», — указано в сообщении.

В компании подчеркнули, что эти ограничения не затронут население, чьи потребности для нее «являются приоритетом».

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