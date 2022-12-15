Супруга Гурбангулы Бердымухамедова показала культуру Туркменистана первым леди Турции и Азербайджана. Фото

(слева направо) Эмине Эрдоган, Огулгерек Бердымухамедова, Мехрибан Алиева

CentralAsia (TM) - В Авазе (Туркменистан) 14 декабря прошел первый трехсторонний Саммит президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции – Реджепа Тайипа Эрдогана и Туркменистана – Сердара Бердымухамедова.

Как сообщает «Хроники Туркменистана», главы государств прибыли в Туркменистан вместе с первыми леди – Мехрибан Алиевой и Эмине Эрдоган, для которых была организована культурная программа. Однако сопровождала их не супруга Сердара, а его мать, жена экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова Огулгерек Бердымухамедова.

Отмечается, что только год назад председатель Халк Маслахаты начал выводить в свет свою супругу. Впервые фото Огулгерек опубликовали не туркменские агентства, а СМИ Турции. Произошло это в ноябре прошлого года, когда в Ашхабаде проходили переговоры тогда еще президента Гурбангулы Бердымухамедова и Реджепа Тайипа Эрдогана. В мае 2022 года, в День туркменского ковра, уже став бывшей первой леди, Огулгерек получила от сына-президента звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана». Она также сопровождала супруга во время его сентябрьской поездки в Японию.

Что касается жены нынешнего главы Туркменистана, то пока ее публике показали лишь один раз. Это произошло в первых числах апреля, когда с первым государственным взитом в Туркменистан прибыл президент Индии Рама Натха Ковинда со своей супругой Савитой Ковинд. В честь приезда коллеги Бердымухамедов-младший дал официальный ужин, на котором присутствовали супруги глав государств.

Что показывали первым леди в Авазе на своей странице в Facebook подробно рассказала супруга главы Азербайджана.

Высокие гостьи ознакомилась с выставкой изобразительного и декоративно-прикладного искусства Туркменистана, на которой были представлены ковры, национальные женские платья и украшения. Для них пели и танцевали девушки, а также они показали национальную свадебную церемонию.

Затем для них был устроен концерт и показ национальных костюмов Туркменистана и вручены подарки.

После посещения выставки Мехрибан Алиева, Эмине Эрдоган и Огулгерек Бердымухамедова побеседовали за чаем.

Госинформагенство ТДХ также сообщило, что для гостей в Авазе была устроена масштабная выставка произведений декоративно-прикладного искусства, ковров и вышивки, которую посетили супруги председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша и глав Азербайджана и Турции. ТДХ не стало называть имена высоких гостей и публиковать их фотографии.