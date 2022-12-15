В Казахстане 130 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты сената

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 130 человек выдвинули свои кандидатуры на посты депутатов сената парламента, троих из них поддержали маслихаты, остальные идут как самовыдвиженцы, сообщил в четверг в ходе заседания Центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

«В период с 29 ноября по 14 декабря по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты сената парламента. Таким образом, конкурентность составляет более чем 6 человек на одно депутатское место», - сказал Петров.

По его данным, в разрезе регионов наибольшее количество кандидатур выдвинуто в Астане и Алматы – по 10, в Абайской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях – по восемь, по шесть – в Шыменте и Атырау, наименьшее количество в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – по пять.

«Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы. 127 кандидатов подали самостоятельно заявления о выдвижении, точнее говоря, все 130 подавали самостоятельно заявления. Но позже три кандидата были поддержаны маслихатами», - добавил зампред ЦИКа.

Средний возраст кандидатов составляет 50,5 лет, самому молодому кандидату из Актюбинской области 30 лет, самому взрослому из Западно-Казахстанской области – 74 года. Четверть выдвинувшихся кандидатов – это женщины, или 33 человека из 130.

Процедура выдвижения началась 29 ноября и завершилась за месяц до голосования, то есть 14 декабря в 18:00. Выборы в сенат пройдут 14 января 2023 года.

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