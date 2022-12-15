Украинские власти сообщили об эвакуации 11 тыс. человек из Херсона

Ирина Верещук

CentralAsia (CA) - Из подконтрольных Украине районов Херсонской области эвакуированы 11 тыс. человек, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Добровольная эвакуация проводится Киевом с середины ноября.

«7 тыс. херсонцев воспользовались бесплатной государственной эвакуацией, еще 4 тыс. уехали своими силами»,— сообщила Верещук. Ее слова приведены в Telegram-канале Минреинтеграции Украины.

Россия взяла под контроль Херсонскую область в марте, в первый месяц проведения военной операции на Украине. В конце сентября регион был включен в состав РФ. В октябре Россия проводила эвакуацию жителей Херсона на свою территорию, а 11 ноября войска покинули правобережную часть региона. На тот момент в Херсоне, по информации российских властей, находились 80–100 тыс. жителей.