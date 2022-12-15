Правительство США передало Узбекистану оборудование для станции глобальной сейсмографической сети

CentralAsia (UZ) - Посольство США в Ташкенте в лице временного поверенного в делах Пола Полетиса 14 декабря передало около 1 000 кг сейсмического оборудования республиканскому центру сейсмопрогностического мониторинга (РЦСМ) Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе дипломатического представительства, РЦСМ совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего UCSD и объединенными исследовательскими институтами сейсмологии IRIS в ближайшие месяцы установит постоянную сейсмическую станцию в Карасае Джизакской области, что сделает Узбекистан частью престижной глобальной сейсмографической сети. Глобальная сейсмографическая сеть (GSN) представляет важные данные для мониторинга землетрясений, научных исследований и образования и поддерживается Геологической службой США и национальным научным фондом США (NSF).

Станция сейсмического мониторинга является результатом сотрудничества между Государственным департаментом США и национальным научным фондом США NSF, которые будут поддерживать постоянный сбор и обработку данных. Калифорнийский университет в Сан-Диего и фонд NSF окажут помощь в подготовке места размещения оборудования для регистрации сейсмических данных и установке этого оборудования на станции Карасай, а также проведут обучение по использованию и обслуживанию станции.

Соединенные Штаты также активно развивают сейсмологическое образование в Узбекистане. Так, посольство США в Ташкенте поддержало меморандум о взаимопонимании между национальным университетом Узбекистана (НУУ) и университетом штата Мичиган, который включает дистанционные тренинги по сейсмологии.

Также посольство помогло организовать тренинг для студентов по сейсмической опасности силами американских экспертов в области смягчения последствий сейсмической опасности. НУУ и Университет штата Мичиган также совместно планируют устройство сейсмической учебной станции для студентов НУУ при поддержке университета штата Мичиган и прави тельства США.