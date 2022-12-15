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Минздрав Казахстана рекомендует носить маски в общественных местах

CentralAsia (KZ) -  За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 21%, зарегистрировано 1 283 случая в неделю.

В Казахстане с начала ноября отмечается рост заболеваемости ковидом, отметили на заседании межведомственной комиссии. В сутки выявляются до 235 случаев коронавируса и до 40 случаев пневмонии с признаками ковида.

«На сегодняшний день все регионы – в зеленой зоне. В 15 регионах показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции. В соответствии с постановлением главного госсанврача при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в общественных местах», — заявила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Вице-премьер Алтай Кульгинов поручил руководителям госорганов и акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, а также усилить разъяснительную работу среди населения.

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Коронавирус в Казахстане
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