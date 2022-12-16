AviationSource News публично принес извинения монгольской авиакомпании и монгольской гражданской авиации

CentralAsia (MNG) - Монгольская авиакомпания Eznis Airways опровергла сообщения о том, что ее самолет перевозил военный груз из КНР в Россию.

Ранее портал AviationSource News сообщил, что монгольскую авиакомпанию Eznis Airways обвинили в перевозке военных грузов в Россию. Якобы «обеспокоенный авиационный работник» на условиях анонимности сообщил порталу, что один из самолетов Airbus A330 авиакомпании Eznis Airways совершил посадку в Улан-Баторе, с военным грузом из Китая, конечный пункт назначения — Россия.

Как сообщает интернет-сайт ikon.mn, директор Eznis Airways Д.Оюундэлгэр опроверг информацию и заявил, что подаст в суд на AviationSource News: «Наша компания не выполняла грузовой рейс в Россию. Считаем информацию, опубликованную на иностранном сайте, целенаправленной и организованной мерой по нанесению ущерба деловой репутации нашей компании. Написано по информации, предоставленной анонимом. Все международные авиакомпании работают в соответствии с их признанными правилами. Международные рейсы осуществляются в пределах утвержденного страхового полиса. Таким образом, была распространена безосновательная ложная информация».

«Транзитные грузы из Китая в Россию обслуживаются Eznis Airways с разрешения соответствующих органов. Летает на собственных самолетах марки Airbus 330-200. Есть договоренность, что груз застрахован в английской страховой компании, список представлен страховой компании перед полетом и рейс одобрен. Именно с этим грузом он прибыл в Монголию. Для того чтобы получить на это разрешение, авиакомпания направила его в английскую страховую компанию», — сказал министр дорожно-транспортного развития С.Бямбацогт, его слова приводит портал itoim.mn. К настоящему моменту сообщение о самолете удалено с сайта AviationSource News, однако оно сохранилось на скриншотах и в кэше.

Позже появилось публичное извинение от руководителя данного портала. «Мы хотели бы официально извиниться перед Eznis Airways и монгольской гражданской авиацией за публикацию этой статьи. Мы в AviationSourse всегда стремимся создавать контент на самом высоком уровне, и вчерашняя статья не была тому примером», — Томос Хауэллс, директор и соучредитель AviationSourse News.

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