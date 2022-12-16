В Монголии состоялась «Национальная конференция выпускников в США»

CentralAsia (MNG) - Шестая «Национальная конференция выпускников в США», организованная MASA или «Ассоциацией выпускников Америки в Монголии», успешно прошла в субботу, 10 декабря 2022 г., в зале Соёмбо отеля «Туушин».

Основная цель конференции — сообщить о работе и деятельности ассоциаций выпускников в Америке в прошлом и определить планы и направления на будущее.

В конференции приняли участие гости во главе с послом США Ричардом Буанганом, члены MASA, представители FLEX Alumni Mongolia, Mongolia Access Alumni Association и LEAD Alumni Association, выпускники стипендиальных программ, финансируемых Госдепартаментом США, и более 100 выпускников в США за счет собственных средств.

MASA, также известная как «Послы развития», является некоммерческой организацией, состоящей из монгольских выпускников программ, финансируемых Государственным департаментом США, и / или выпускников американских университетов, финансируемых за счет собственных средств.

Впервые она была основана в сентябре 2007 года горсткой выпускников программ Фулбрайта и Хамфри как сообщество всех бывших и нынешних выпускников программ стипендий и обменов, финансируемых правительством США. В настоящее время она превратилась в динамичную профессиональную сеть из более чем 1000 монгольских выпускников различных долгосрочных и краткосрочных программ стипендий и обменов, финансируемых правительством США.

Также в этот день были объявлены победители конкурса малых проектов «GoMASA», организованного MASA, и были вручены призы победителям и представителям лучших учителей-участников программы Enrichment-III, организованной на национальном уровне.

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