«Я выбрал ММА своей судьбой» — познакомьтесь с Road To ONE: Победитель в Монголии Энх-Оргил Баатархуу

Энх-Оргил Баатархуу

CentralAsia (MNG) - Энх-Оргил Баатархуу хочет пойти по стопам своего тренера, достигнув вершины мира смешанных единоборств.

Восходящую звезду тренирует бывший чемпион мира ONE в полулегком весе Нарантунгалаг Жадамбаа, и после победы в первом сезоне Road to ONE: Mongolia и получения в прошлом месяце контракта на участие в чемпионате ONE на 100 000 долларов США становится ясно, что он на правильном пути.

Энх-Оргил Баатархуу не ожидает, что путь будет легким. На самом деле, он знает, что настоящая работа начинается сейчас. Тем не менее, со своим культовым соотечественником в своем углу, 34-летний игрок чувствует себя готовым принять любой вызов.

В преддверии его рекламного дебюта в следующем году узнайте все о скромных корнях Энх-Оргил Баатархуу в западной Монголии и непоколебимой поддержке, которая привела его в крупнейшую в мире организацию боевых искусств.

Монгольское воспитание

Энх-Оргил Баатархуу родился в Ховде, столице аймака Ховд, 30 декабря 1988 года. Его мать была медсестрой, а отец водителем грузовика, и он вырос со старшим братом и младшей сестрой.

Мастер боевых искусств с теплотой вспоминает свое детство, которое он провел в основном на открытом воздухе.

«Я пас овец и коз среди красивых пейзажей, ездил на лошадях, носил воду из реки и собирал сухой коровий навоз в качестве топлива. Как и любой другой монгольский мальчик.

«Я рос очень близко к маме, старшему брату и младшей сестре. Мой отец был дальнобойщиком, поэтому его часто не было дома из-за работы».

Энх-Оргил Баатархуу ни в коем случае не был книжным червем, но он достаточно хорошо справлялся со своими тестами и наладил прочные отношения со своими одноклассниками.

Кроме того, молодой монгол никогда не искал неприятностей. На самом деле, он пытался этого избежать. Однако он отказался быть чьей-либо боксерской грушей.

«Я был не очень хорошим ребенком в учебе. Я был обычным школьником. Но мне нравились география, история и физкультура, и я получал хорошие оценки.

«Я не был самым популярным ребенком, но у меня было много друзей. Я хотел ладить с людьми и никогда не хотел конфликтов и насилия. Но я никогда не отказывался от боя, если это было абсолютно необходимо».

Бой в его ДНК

Энх-Оргил органично занимался боевыми видами спорта в юности. В детстве он часто смотрел своих любимых героев боевиков по телевизору и часто участвовал в неорганизованных схватках с другими детьми в своем сообществе.

Монголу так нравились эти занятия, что в конце концов он начал заниматься борьбой и надеялся овладеть боевым искусством. Но в конечном итоге это привело его куда-то еще.

Энх-Оргил сказал:

«Одним из ежедневных занятий нормального монгольского мальчика является борьба, поскольку боевой дух у нас в крови. Мне нравилось бороться и драться, и я хотел быть похожим на своих кумиров на телевидении — Джеки Чана, Джета Ли, Жан-Клода Ван Дамма и Арнольда Шварценеггера. Я хотел быть похожим на них. Я хотел быть разорванным.

«Я вступил в клуб вольной борьбы, когда учился в пятом классе. Но всего через два месяца я решил оставить его и присоединиться к клубу тхэквондо, тренирующемуся по соседству, так как меня больше интересовали удары ногами и руками, чем просто борьба на земле. Именно тогда мой жизненный путь начал поворачиваться к боевым искусствам».

Молодой монгол нашел свое увлечение, но его было нелегко преследовать, когда он был из скромного происхождения. Однако его мать была готова сделать все необходимое, чтобы помочь своему сыну добиться успеха.

Энх-Оргил добавил:

«Мама была моей самой большой поддержкой. Когда я поехал в Улан-Батор, чтобы принять участие в своем первом соревновании по тхэквондо, моя мама взяла кредит до зарплаты и оплатила мои дорожные расходы. В то время она работала медсестрой в местной больнице, и ее зарплата была не очень высокой.

«Для такой бедной семьи, как наша, получение кредита до зарплаты означает большие жертвы. Но моя мать считала, что важнее поддержать мечту ее сына — мечту стать чемпионом Азии, мира и Олимпийских игр по боевым искусствам и сделать так, чтобы мой народ гордился мной».

Изменение курса

Уроженец Ховда мечтал стать олимпийским чемпионом по тхэквондо и выступать в составе сборной Монголии, но когда это не сбылось, он решил попробовать что-то новое. В 2009 году он открыл для себя смешанные единоборства и влюбился.

Энх-Оргил сразу же влюбился во всеохватывающий вид спорта благодаря канадской легенде Жоржу Сен-Пьеру, но он также смотрел на Нарантунгалаг и верил, что именно его соотечественник поможет ему достичь вершины.

Он сказал:

«В то время г-н Нарантунгалаг был одной из самых больших звезд монгольского ММА, выигрывал титулы в Японии и Китае, поэтому я хотел быть его учеником и тренироваться под его руководством. Но я не знал, где его найти.

«К счастью, я встретил одного из его учеников на мероприятии, который затем познакомил меня с ним. Я очень нервничал, когда впервые встретил его. Ведь он был моим кумиром. Мистер Нарантунгалаг был очень добр ко мне и разрешил мне тренироваться в его клубе, сказав: «Если вы собираетесь тренироваться под моим руководством, вы должны выложиться по полной».

Энх-Оргил дополнил свое обучение ММА в Институте физического воспитания Аварга, где он учился на тренера по бодибилдингу и фитнесу.

После выпуска в 2012 году монгол устроился на работу тренером по фитнесу в горнодобывающую компанию Оюу-Толгой. Вскоре после этого он получил прибыльную работу оператора платформы. Хотя он получал гораздо более высокую заработную плату, с годами он чувствовал себя все более и более опустошенным.

Он сказал:

«В 2016 году все изменилось. Хотя в то время я был финансово благополучен, я чувствовал, что чего-то не хватает. Мне казалось, что я живу не на полную катушку. Я, например, совсем не жил. Просто существующий. Это желание добиться чего-то великого в моей жизни горело в моей груди.

«Поэтому я спросил себя: «Что единственное, что заставляет меня чувствовать себя счастливым и живым?» Ответом была борьба. Ничто не сравнится с ощущением рождения заново после боя, как будто все начинается заново. Чистый адреналин. Мне нравится это чувство, поэтому я выбрал ММА своей судьбой».

Высокий риск, высокая награда

После многих лет напряженной работы, решимости и оттачивания своих навыков на национальной арене в 2022 году для Эхн-Оргил представился шанс всей жизни.

ONE Championship заключил партнерское соглашение со Steppe Link Holding в рамках первого сезона Road to ONE: Mongolia, 10-серийного реалити-шоу, в котором две команды бойцов ММА соревнуются за единый контракт на 100 000 долларов США и место в списке с крупнейшей в мире организацией боевых искусств.

Когда Нарантунгалаг узнал об этом, он тут же сообщил об этом своему протеже и решил выставить его на конкурс.

Энх-Оргил сказал:

«Впервые я услышал новость о том, что Road to ONE пройдет в Монголии, от своего тренера. Мы много раз говорили о том, чтобы поехать за границу, чтобы драться, но мы не могли точно решить, куда поехать и в каком промоушене драться. Так что новость о Road to ONE: Mongolia меня очень порадовала».

Энх-Оргил максимально использовал эту возможность. Он одержал несколько побед подряд во время двухчастного финала шоу в прямом эфире на Steppe Arena в Улан-Баторе, кульминацией которого стал нокаут Бат-Очира Батсайхана одним ударом, выиграв Road to ONE: Mongolia и сопровождающий шестизначный контракт с ONE Championship.

Сейчас Энх-Оргил, член состава организации, готовится дебютировать в промоушене в 2023 году и надеется завоевать ОДИН золотой титул чемпиона мира, как и его наставник.

Он сказал:

«Моя цель ясна: пояс ONE Championship, и я не успокоюсь, пока не получу его. Я хочу показать своим соперникам, насколько сильны монгольские бойцы. Я хочу показать, какие мы свирепые и опасные, совсем как наши предки, завоевавшие полмира. Бойцам, которые сразятся со мной на этапе ONE Championship, нужно быть готовым ко всему. Это мой посыл, будьте готовы ко всему».

