ЕБРР и ЕС поддерживают первый проект электропередачи в Монголии

CentralAsia (MNG) -

ЕБРР предоставляет 68,1 млн долларов США на строительство новой линии электропередачи на юго-востоке Монголии

Средства для обеспечения большей надежности сети, поддержки возобновляемой генерации

Финансирование при поддержке гранта ЕС в размере 8 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повышает гибкость и надежность электросети в Монголии и повышает ее способность поглощать энергию, производимую из возобновляемых источников.

Суверенный кредит ЕБРР в размере до 62,8 млн долларов США и капитальный грант в размере до 5 млн евро помогут построить и ввести в эксплуатацию 220-километровую двухконтурную линию электропередачи 220 кВ между городами Сайншанд и Чойр. Они также профинансируют строительство новой подстанции 220/110/35 кВ в Сайншанде и увеличат мощность аналогичной подстанции в Чойре. Проект также поддерживается Азиатско-Тихоокеанским инвестиционным фондом Европейского союза (ЕС), который, как ожидается, предоставит капитальный грант в размере до 8 миллионов евро.

Проект будет способствовать обезуглероживанию Монголии, где производство электроэнергии на основе ископаемого топлива остается доминирующим. После ввода в эксплуатацию линия электропередачи поможет сократить ежегодные выбросы CO2 на 140 000 тонн за счет сокращения потерь при передаче электроэнергии и увеличения потребления возобновляемой энергии.

В контексте проекта Монголия разработает новую учебную программу, которая позволит молодым женщинам и мужчинам получить навыки в области электротехники, что расширит их возможности трудоустройства.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Монголии почти 2,2 млрд евро в рамках 126 проектов.

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