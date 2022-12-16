Монгольский проект Эрдэнэбурэнской ГЭС будет интенсифицирован

CentralAsia (MNG) - Министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох возглавил рабочую группу в аймаках Ховд, Увс и Баян-Өлгий западного региона страны.

7-9 декабря рабочая группа посетила строительную площадку Эрдэнэбурэнской ГЭС для ознакомления с ходом реализации проекта.

Этот проект реализуется в четырех сомах трех аймаков. На сегодняшний день в районе порта, водоперебросочного тоннеля и электростанции пробурено 22 скважины, а также ведется строительство подъездных путей на проектной территории. Впредь ожидается постепенное продолжение обучения персонала Эрдэнэбурэнской ГЭС, размещения семей и граждан в районе нового поселения, компенсаций, строительных работ и других связанных с ними научно-исследовательских работ.

Министр энергетики Б.Чойжилсурэн также встретился с жителями сомонов Эрдэнэбурэн и Мянгад во время работы в Ховдском аймаке. В ходе встречи официальные лица заявили, что для обеспечения непрерывности и надежности электроснабжения в западном регионе будет продвинут проект Эрдэнэбурэнской ГЭС и особое внимание будет уделено интенсификации строительных работ.

Местные жители поднимали такие вопросы, как получение компенсаций за переселение в связи с передачей территории в государственное спецпользование для реализации проекта Эрдэнэбурэнской ГЭС, обеспечение их нормальных условий проживания, снижение негативного воздействия на окружающую среду, строительство дорог, улучшение сельскохозяйственных оросительных систем.

Западный регион, где проживает более 390 тысяч человек, импортирует 75 процентов своей потребности в энергии из России и Китая, а это означает, что он использует в пять-шесть раз более дорогую энергию, чем вырабатываемая на Дөргөнской ГЭС. Создание ГЭС создаст возможность обеспечить западный регион страны электроэнергией собственного производства.

Аймаки Ховд, Увс и Баян-Өлгий западного региона получают элетроэнергию из России по высокой цене. Внутренним источником электроэнергии является ГЭС Дөргөн. С 2008 года данные аймаки получают государственную дотацию на сумму 62 миллиарда тугриков. Создание внутреннего источника электроэнергии в данном регионе позволит местным жителям наладить и расширить производство и обслуживание. Поэтому правительство начинает строительство ГЭС Эрдэнэбурэн в ущелье Шижигт на территории сомона Эрдэнэбурэн.

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