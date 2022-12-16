Профессор Университета науки и технологии Улан-Батора проводит урок на главной площади на фоне протестов

профессор Сэрдарам и его студенты во время демонстрации

CentralAsia (MNG) - Преподаватель Университета науки и технологии Д. Сэрдарам и его студенты ежедневно в течение трех часов участвуют в демонстрации на площади Сухэ-Батор.

Д. Сэрдарам прочитал лекцию по истории Монголии во вторник /13.12.2022/ на площади Сухэ-Батора.

Он преподаватель истории и с 1990 года читает лекции по истории Монголии студентам во время демонстрации. Из 113 студентов, обучавшихся в его классе, более 80 участвовали и продолжают участвовать в демонстрации.

Кроме того, преподаватель Университета науки и технологии Д. Сэрдарам призвал своих студентов присоединяться к акции протеста граждан, требующих справедливости, в течение трех часов ежедневно и продолжает высказывать свое мнение в протестах.

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