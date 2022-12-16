Совет директоров, допустивший кражу, должен понести ответственность, — финансист Монголии

Ганхуяг Чулуун

CentralAsia (MNG) - Каждый гражданин Монголии стал 30-процентным акционером АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» согласно постановлению и решению Парламента.

Это позиция исполнительного директора АО «Финансовая группа АРД» Ганхуяг Чулуун, который пять лет назад выступал за права мелких акционеров, пытался реанимировать 1072 акции и даже обратился в суд.

«Монголия переживает трудные времена в социальном и экономическом плане. Протестующие могут маршировать с требованиями, это правильно. Нужно заставить политиков работать честно и вывести их из «моды». Другими словами, нельзя идти в политику, чтобы разбогатеть, стать прокурором, чтобы разбогатеть, стать полицейским, чтобы разбогатеть, стать судьей, чтобы разбогатеть, или вступить в партию, чтобы разбогатеть. Хочешь разбогатеть - работай в частном секторе. Если хотите разбогатеть, смотрите Apprentice. Социальный строй изменился.

Митингующим советую, чтобы привлечь к ответственности, необходимо перечислить поименно членов совета директоров компаний «Эрдэнэс Таван-Толгой» и «Эрдэнэс Монгол», разместить их фотографии и потребовать их отставки. Потому что под бдительным оком этих людей руководители этих госкомпании позволили политикам воровать. Должен соблюдать закон. Сегодня воры выдумывают разные истории и предпринимают разные действия, чтобы скрыть свою кражу. Законодательством Монголии установлено, что члены совета директоров компании несут личную ответственность своим имуществом».

«В Монголии 150 государственных компаний. Для успеха протеста необходимо изменить систему государственной собственности. Они должны войти в сам фонд благосостояния и стать пенсионным фондом. Это наше будущее. Наш пенсионный фонд — это фонд благосостояния. Мы хотим изменить способ распределения пенсий из бюджета и получать свои пенсии от этих компаний», — сказал он.

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