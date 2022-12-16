Общественность скептически относится к правосудию правоохранителей с золотыми перстнями на десяти пальцах, —премьер Монголии

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

CentralAsia (MNG) - 15 декабря премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выступил на общем заседании Великого Государственного Хурала.

В своем выступлении он сказал: «Спасибо людям, которые протестуют против воровства угля и маршируют за справедливость. Если бы не эта борьба, мы не будем скрывать, что наша сила во дворце была бы обрушена. Потому что 93% экспорта Монголии составляет продукция горнодобывающей промышленности, в том числе уголь и медь, а на одно только месторождение Таван-Толгой приходится 50% всего экспорта угля, который является достоянием всего монгольского народа. Именно поэтому теневая экономика вокруг горнодобывающей, особенно угольной, и вся сеть политических, деловых и правоохранительных организаций, которые их представляют, существуют с живостью. Это то, что я называю межпартийной группой МАНАН (манан с монгольского ТУМАН; МАН - аббревиатура Монгольской народной партии (Монгол Ардын Нам), АН - Демпартии (Ардчилсан Нам)). Концепция развития и прогресса Монголии без полного освобождения угольных и медных месторождений от коррупции, устранения неравенства доходов там, где пропасть между богатыми и бедными стала слишком глубокой, выбор людей должен быть независим от денег, установление справедливого правительства и создание демократического и гуманного гражданского общества, как провозглашено в Конституции. Без этого невозможно установить справедливость, и это горький и реальный факт».

«Уголовно-правовая система Монголии критикуется общественностью как жесткая по отношению к людям и мягкая по отношению к коррумпированным.

Народ в ярости от того, что мошенников, укравших миллиарды, осудили по упрощенной схеме, и они хвастаются в соцсетях, как будто у них есть заслуги и скандальные дела томятся в суде, а дела, окончательно урегулированные в суде, разваливаются в сторонних юридических фирмах.

Общественность скептически относится к правосудию правоохранителей с золотыми перстнями на десяти пальцах. Общественность требует, чтобы государственные служащие, живущие в роскошных домах и ездят на Mercedes-Benz G от устья Зайсан до лагеря Санзай, подтверждали бы свой доход.

В рамках политики по углублению борьбы с коррупцией правительство Монголии внесло следующие основные изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс и представило их на обсуждение Великого Государственного Хурала.

Это включает в себя:

Запрет на право пожизненно занимать государственные должности, не предоставление амнистии или помилования, запрет на право участвовать в выборах всех уровней, лица, судимого за коррупцию или должностное преступление.

Активы и доходы, полученные в результате злоупотребления служебным положением и коррупции, подлежат конфискации, независимо от того, истек ли срок давности преступления, и обращены в доход государства.

Отмена правового регулирования главы 22 Уголовного кодекса, в которой в упрощенном порядке рассматриваются коррупционные и должностные преступления,

Отражена политика наказания за коррупционные и должностные преступления, в том числе увеличение максимального наказания за коррупционные и должностные преступления, включая взяточничество, с 5-12 лет до 12-20 лет», — отметил он.

В завершение премьер подчеркнул, что ни на шаг не отступит от борьбы с коррупцией

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