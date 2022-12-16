За неделю заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла на 21%, – Минздрав РК

CentralAsia (KZ) - За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла на 21%, сообщила на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны министр здравоохранения Ажар Гиният.

В своем выступлении Ажар Гиният отметила, что в стране с начала ноября отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. В сутки регистрируется до 235 случаев КВИ+ и до 40 случаев КВИ-. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 21 % (с 1001 до 1283 случаев в неделю).

«На сегодняшний день все регионы – в зеленой зоне. В 15 регионах показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции. В соответствии с постановлением главного госсанврача, при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в общественных местах», - отметила Гиният.

Вице-премьер Алтай Кульгинов поручил руководителям госорганов, акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, усилить разъяснительную работу среди населения.

По данным правительства, на сегодня охват вакцинацией первым компонентом от общего населения составил 81,1%, вторым компонентом – 79,3%, первую ревакцинацию получили 5,6 млн человек, или 70% от подлежащего населения, повторную ревакцинацию – 1,1 млн человек, или 51,9% от подлежащего населения.

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