Выдано разрешение на публичную торговлю акциями Монгольской фондовой биржи

CentralAsia (MNG) - Очередное заседание Санхуугийн Зохицуулах Хороо или Комиссии финансового регулирования (КФР) состоялось 14 декабря 2022 года. На заседании было принято решение о регистрации — дополнительных ценных бумаг, выпущенных Монгольской фондовой биржей (МФБ) в рамках реестра ценных бумаг, допущенных к публичному размещению.

«Мейнстрим для публичного обращения акций государственных юридических лиц в 2022-2023 годах через биржу» (утверждено Постановлением Парламента № 16 от 2022 года).

«Мейнстрим» предусматривает следующее:

общественный контроль за государственными юридическими лицами,

улучшение финансовой дисциплины и управления, а также

стабильность и прозрачность деятельности.

В этом списке зарегистрированы «Перечень государственных юридических лиц для публичного обращения государственных акций на 2022-2023 годы» (утвержден постановлением Правительства № 244) и Монгольская фондовая биржа (МФБ). Фондовая биржа является разновидностью АО, и МФБ предложит 34% своих акций, чтобы стать публичной компанией. Это часть имплементационной политики, предусматривающей приватизацию государственных компаний парламентом и правительством. Это решение является важной политической мерой, которая создаст следующие благоприятные условия для МФБ:

пересмотр состава акционеров,

развитие общественного контроля,

повышение рентабельности деятельности компании, корпоративного управления и информационной прозрачности,

привлечение интереса иностранных профессиональных инвесторов к внутреннему рынку, и

увеличение притока инвестиций за счет укрепления базы профессиональных инвесторов.

Кроме того, на заседании КФР также были приняты решения по следующим вопросам:

одна компания (на страховом рынке) изменила структуру и состав своих акционеров,

одной компании были выданы лицензии на деятельность актуария, и

продлены специальные лицензии на деятельность двух сберегательно-кредитных кооперативов.

Монгольская фондовая биржа (монг. Монголын хөрөнгийн бирж) — фондовая биржа в Монголии. Открыта в 1991 году. Является единственной фондовой биржей Монголии. В состав участников торгов МФБ входят около 45 организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиентами которых являются более 400 тысяч инвесторов. Здание биржи расположено на площади Чингисхана в центре Улан-Батора.

Биржа входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании.

МФБ была создана постановлением Правительства № 13 от 18 января 1991 года. В начале 90-х гг. в Монголии начали переходить от командно-административной системы к рыночной, поэтому Правительство запустило приватизацию государственных имуществ, с помощью создания частных секторов.

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