За сутки в Казахстане выявлено 266 случаев коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 266 случаев коронавирусной инфекции и четыре случая коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Днем ранее было выявлено 279 случаев коронавируса.

Всего в стране подтверждено 1 399 745 случаев коронавирусной инфекции и 90 457 случаев коронавирусной пневмонии.

На 16 декабря лечение получают 2 102 человека (1 990 КВИ+ и 112 КВИ-). Число пациентов в стационарах увеличилось до 328. На амбулаторном уровне лечатся 1 774 заболевших. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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Коронавирус в Казахстане

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