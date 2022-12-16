В зарубежных коллекциях насчитали свыше 9000 экспонатов культурного наследия Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В музеях, фондах, частных коллекциях 40 стран мира хранятся свыше 9000 артефактов, имеющих отношение к культурному наследию Узбекистана. Об этом сообщили в Агентстве культурного наследия при Министерстве туризма, передает Dunyo.

Среди артефактов — предметы быта, археологические находки, документы, различные украшения, текстильные изделия, музыкальные инструменты. 44% объектов представляют собой уникальные рукописи.

Информация об артефактах, включая их местонахождение и научное описание, внесена в специальные электронные реестры. В 2022 году реестры пополнились данными о 330 культурных объектах — 157 музейных экспонатах и 173 рукописях.

По предварительным результатам издан «Реестр рукописных произведений за рубежом об Узбекистане. Том 1» на узбекском, английском и русском языках. Второй и третий тома Реестра уже готовы к изданию.

Помимо прочего, в 2022 году подготовлены:

научное факсимиле уникальной рукописи «Бадое ал-Бидая» Алишера Навои, хранящейся в Турции;

первое издание сборника «Хабибуллаев А. Наследие предков: Рукописи в США», которое содержит информацию о рукописях авторства свыше 30 узбекских ученых разных времен, хранящихся в библиотеках высших учебных заведений США.

«Культурное наследие Узбекистана» — международный некоммерческий проект, занимающийся каталогизацией артефактов, хранящихся за рубежом. На сегодняшний день проект объединяет 400 ученых из 40 стран мира.

К ноябрю 2022 года в рамках проекта выпущено 50 томов книг-альбомов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», 14 томов серии «Архитектурная эпиграфика Узбекистана», а также ряд подарочных иллюстрированных книг.