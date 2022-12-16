Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали введение девятого пакета санкций против России, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Санкции согласованы. Они будут оформлены по письменной процедуре к полудню пятницы (16 декабря)», — сообщил собеседник Reuters.

Позже согласование очередного пакета санкций подтвердила Чехия, председательствующая в ЕС. «Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине. Это третий пакет санкций, согласованный в рамках чешского председательства в Совете ЕС, он будет утвержден завтра», — говорится в Twitter представительства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС уточнил, что санкции коснутся усиления контроля за продукцией двойного значения, также под них попадут «почти 200 россиян». По его словам, речь идет о «верхушке российской элиты».

С начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел уже восемь пакетов санкций. Они включают ограничения против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт угля, нефтяное эмбарго, экспортные ограничения и др. Последний был утвержден в октябре, в него в том числе вошел потолок цен на российскую нефть, в итоге согласованный на уровне $60 за баррель.

В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «полным ходом» идет работа над девятым пакетом санкций. Позже она уточняла, что под новые ограничения попадут 200 физических и юридических лиц, в том числе три российских банка.