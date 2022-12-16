Монгольские школьники будут использовать платформу обучения математике Eduten Финляндии

CentralAsia (MNG) - Учащиеся общеобразовательных школ Монголии теперь могут использовать цифровую платформу обучения математике Eduten Финляндии, мирового лидера в области образования.

Был заключен меморандум о сотрудничестве для тестирования и внедрения платформы Eduten в Монголии. Меморандум подписали М.Итгэл, директор Национального института исследований в области образования от Министерства образования и науки и заместитель директора по внешним связям компании Еduten Генри Мууриймаа.

В рамках этого сотрудничества интеллектуальная система, в которой работают 1,3 миллиона преподавателей и студентов из более чем 50 стран, будет переведена на монгольский язык.

Платформа Eduten — это интеллектуальная система с библиотекой из более чем 200 000 математических упражнений и задач, разработанных на основе искусственного интеллекта и игр для снижения нагрузки на учителей. Платформа получила награду ЮНЕСКО «ИКТ для образования» за передовой опыт поддержки образования с помощью искусственного интеллекта в 2020 году и награду «Выдающиеся технологии в сфере образования» в 2022 году.

Eduten – это цифровая обучающая платформа для учащихся 5-9 классов, которая значительно упрощает учебный процесс как для учеников, так и для учителей с помощью геймификации упражнений, автоматизированного планирования уроков и анализа обучения.

Eduten Playground – интерактивная образовательная платформа, которая воплощает в себе самые эффективные аспекты и принципы системы образования Финляндии, являющейся одной из лучших в мире. Более 40% финских школ используют её для обучения детей математике. Команда создателей Eduten Playground включает в себя профессоров, преподавателей, психологов и инженеров в области вычислительной техники.

Многочисленные научные исследования наглядно показывают, что обучение с помощью Eduten Playground улучшает математические способности детей и снижает тревогу, вызываемую непониманием материала.

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