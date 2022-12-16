В турецком Диярбакыре произошел теракт, ранены девять полицейских

CentralAsia (CA) - В городе Диярбакыр произошел подрыв заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили девять полицейских. Об этом в Twitter сообщили власти города.

«Девять полицейских получили ранения в результате теракта с подрывом автомобиля, когда бронированный автобус, перевозивший сотрудников полиции, проезжал мимо», - говорится в сообщении.

Взрыв произошел около 5:00 по местному времени.

Полиция задержала двоих подозреваемых, сообщает CNN Turk.

«Полицейские госпитализированы, их жизни ничего не угрожает»,— сообщили местные власти. Диярбакыр расположен на юго-востоке Турции, численность — около 1 млн человек, город считается неофициальной столицей Курдистана.