В турецком Диярбакыре произошел теракт, ранены девять полицейских
- Азия и мир, происшествия
- 12:18, 16 декабря 2022
- Просмотров: 2908 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В городе Диярбакыр произошел подрыв заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили девять полицейских. Об этом в Twitter сообщили власти города.
«Девять полицейских получили ранения в результате теракта с подрывом автомобиля, когда бронированный автобус, перевозивший сотрудников полиции, проезжал мимо», - говорится в сообщении.
Взрыв произошел около 5:00 по местному времени.
Полиция задержала двоих подозреваемых, сообщает CNN Turk.
«Полицейские госпитализированы, их жизни ничего не угрожает»,— сообщили местные власти. Диярбакыр расположен на юго-востоке Турции, численность — около 1 млн человек, город считается неофициальной столицей Курдистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.