Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

CentralAsia (CA) - Сенат (верхняя палата) конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом $858 млрд, передает Reuters.

Ранее проект одобрили комитеты обеих палат конгресса по делам вооруженных сил и палата представителей (нижняя палата). Теперь документ будет направлен на утверждение президенту США Джо Байдену.

В сумму $858 млрд входят:

$317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);

$174,5 млрд на содержание военного персонала;

$161,3 млрд на военные закупки;

$138,6 млрд на исследования и разработки;

$30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии;

$16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительных $800 млн на помощь Украине, продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

Кроме того, проект бюджета предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

В этом году оборонный бюджет США составил $770 млрд, в прошлом — $740,5 млрд, в 2020-м — $740 млрд, в 2019 году — $738 млрд. Больше всего от ВВП США тратили на оборону в период Второй мировой войны — от 30 до 41% ежегодно.