Власти Украины сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях

CentralAsia (CA) - В Киеве, Харькове, Николаевской, Тернопольской и Днепропетровской областях сообщается о многочисленных взрывах, пишет украинское издание Страна.ua. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщил, что по критической инфраструктуре региона нанесены три ракетных удара. Также, по его словам, около 7:00 (по местному времени) был нанесен ракетный удар по центральной городской больнице в Купянске, повреждено инфекционное отделение. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил он.

В «Харьковоблэнерго» заявили, что территория области полностью обесточена. Также наблюдаются проблемы со связью. Об отключении света в Полтаве сообщил мэр города Александр Мамай. Электроснабжение и отопление пропало и в городе Кременчуг Полтавского района, уточнил мэр города Виталий Малецкий.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что на территории области работает система противовоздушной обороны.

О попадании по жилому дому в Кривом Роге сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, под завалами могут находиться люди.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры обесточен ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщил железнодорожный оператор Украины.