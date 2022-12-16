В Узбекистане планируют запретить пропаганду «противоестественных отношений однополых лиц»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется запретить пропаганду «противоестественных отношений между однополыми лицами» в средствах массовой информации, а также в интернете, в том числе блогерами. Эта фраза содержится в проекте Информационного кодекса, разработанного Агентством информации и массовых коммуникаций и выставленного на обсуждение.

Кодекс должен объединить восемь действующих законов, касающихся сфер информатизации, распространения и свободы информации, журналистики и СМИ, открытости госорганов и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью.

Фраза «противоестественные отношения между однополыми лицами», которой нет в действующем законодательстве, встречается в двух статьях предлагаемого кодекса:

Статья 45. «Обеспечение информационной безопасности во всемирной информационной сети Интернет» (это дополненная статья 12−1 закона об информатизации «Распространение общедоступной информации во всемирной информационной сети Интернет»:

«Владелец веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса, в том числе блогер, обязан не допускать использование своих веб-сайта и (или) страницы веб-сайта либо иного информационного ресурса во всемирной информационной сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация, в целях… пропаганды противоестественных отношений между однополыми лицами…».

Статья 54 «Недопустимость злоупотребления свободой средств массовой информации» (дополненная одноимённая статья 6 закона о СМИ):

«Не допускается использование средств массовой информации в целях… пропаганды противоестественных отношений между однополыми лицами».

Понятие «блогер» в кодексе предлагается оставить без изменений: «физическое лицо, размещающее на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет общедоступную информацию общественно-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе для её обсуждения пользователями информации».