По всей Украине объявили экстренные аварийные отключения электроэнергии

CentralAsia (CA) - Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Причиной отключений он назвал обстрелы со стороны России, в результате которых были повреждены энергетические объекты.

«По всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света»,— написал Тимошенко в Telegram. Он попросил украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. Кроме того, с завтрашнего дня в украинских городах будет ограничено время использования уличного освещения.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что во время утренней ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.

«Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света», - заявил он.

Власти Украины сегодня утром, 16 декабря сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, а также Николаевской, Днепропетровской и Тернопольских областях. Из-за ударов были обесточены несколько железнодорожных участков. «Украинские железные дороги» перешли на резервные тепловозы в четырех областях.