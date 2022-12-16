По всей Украине объявили экстренные аварийные отключения электроэнергии

- Азия и мир, политика
- 15:13, 16 декабря 2022
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|Предыстория: Власти Украины сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях
CentralAsia (CA) - Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Причиной отключений он назвал обстрелы со стороны России, в результате которых были повреждены энергетические объекты.
«По всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света»,— написал Тимошенко в Telegram. Он попросил украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. Кроме того, с завтрашнего дня в украинских городах будет ограничено время использования уличного освещения.
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что во время утренней ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.
«Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света», - заявил он.
Власти Украины сегодня утром, 16 декабря сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, а также Николаевской, Днепропетровской и Тернопольских областях. Из-за ударов были обесточены несколько железнодорожных участков. «Украинские железные дороги» перешли на резервные тепловозы в четырех областях.