В Берлине лопнул гигантский аквариум на 1 млн литров воды, погибло 1,5 тыс. рыб. Фото, видео

- Азия и мир, происшествия
- 16:53, 16 декабря 2022
- Просмотров: 13117 Кыргызча
CentralAsia (CA) - ЧП случилось в самом центре Берлине сегодня рано утром. В 5:45 огромный аквариум AquaDom, расположенный во внутреннем дворе гостиницы Radisson на Карл-Либкнехт-штрассе, полностью разрушился, в результате чего наружу вытекло около 1 тысячи кубометров (1 миллион литров) воды. Есть пострадавшие среди людей и жертвы среди рыб.
Как сообщает издание Berliner Morgenpost, спасатели прибыли на место происшествия около шести утра, но к этому моменту от 16-метрового цилиндра из акрилового стекла фактически ничего не осталось. Из атриума отеля вода вытекла на улицу, в результате чего движение по Карл-Либкнехт-штрассе было закрыто.
По сообщению полиции, двое пострадавших от разбитого стекла были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Около 1,5 тысячи рыб 100 разных видов, находившихся внутри аквариума, спасти не удалось. Они погибли.
Und so sieht es drin aus #aquarium #berlin pic.twitter.com/QyiImxbxvW— rbb|24 (@rbb24) December 16, 2022
Как рассказывают очевидцы, сначала в AquaDom появилась трещина, которая постепенно увеличивалась, пока стекло полностью не лопнуло. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать усталость материалов.
Аквариум стоимостью 12,8 миллиона евро был открыт в берлинском районе Митте в 2004 году. Он был украшением гостиницы Radisson, которая, в свою очередь, была частью комплекса DomAquarée, куда помимо него входили офисы, ресторан и музей. По утверждению владельцев объекта, он был крупнейшим в мире цилиндрическим аквариумом с соленой водой.