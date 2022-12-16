В Берлине лопнул гигантский аквариум на 1 млн литров воды, погибло 1,5 тыс. рыб. Фото, видео

CentralAsia (CA) - ЧП случилось в самом центре Берлине сегодня рано утром. В 5:45 огромный аквариум AquaDom, расположенный во внутреннем дворе гостиницы Radisson на Карл-Либкнехт-штрассе, полностью разрушился, в результате чего наружу вытекло около 1 тысячи кубометров (1 миллион литров) воды. Есть пострадавшие среди людей и жертвы среди рыб.

Как сообщает издание Berliner Morgenpost, спасатели прибыли на место происшествия около шести утра, но к этому моменту от 16-метрового цилиндра из акрилового стекла фактически ничего не осталось. Из атриума отеля вода вытекла на улицу, в результате чего движение по Карл-Либкнехт-штрассе было закрыто.

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По сообщению полиции, двое пострадавших от разбитого стекла были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Около 1,5 тысячи рыб 100 разных видов, находившихся внутри аквариума, спасти не удалось. Они погибли.

Как рассказывают очевидцы, сначала в AquaDom появилась трещина, которая постепенно увеличивалась, пока стекло полностью не лопнуло. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать усталость материалов.

Аквариум стоимостью 12,8 миллиона евро был открыт в берлинском районе Митте в 2004 году. Он был украшением гостиницы Radisson, которая, в свою очередь, была частью комплекса DomAquarée, куда помимо него входили офисы, ресторан и музей. По утверждению владельцев объекта, он был крупнейшим в мире цилиндрическим аквариумом с соленой водой.