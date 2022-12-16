экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ВОЗ сообщила о низком запасе вакцин от холеры
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мировые запасы вакцин от холеры «пусты или крайне малы», заявил руководитель группы по эпидемическим диарейным заболеваниям и холере ВОЗ Филипп Барбоза.

«Все вакцины, которые были произведены, уже распределены. Поэтому теперь нам нужно дождаться следующей партии, которая находится в производстве, чтобы иметь возможность распределить их»,— сказал Барбоза (цитата по Reuters).

В конце сентября в ВОЗ сообщили о масштабном распространении холеры. Вспышки зафиксировали в 27 странах, уровень смертности от холеры в 2022 году увеличился в 3 раза по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Так, по состоянию на 30 сентября, в Сирии умерли от заболевания 33 человека. В октябре организация призвала мировых производителей вакцин увеличить их производство.

В 2013 году ВОЗ создала международный запас вакцин против холеры. В 2021 году из него направили 27 млн доз нуждающимся странам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com