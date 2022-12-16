Лукашенко заявил о срыве сроков формирования единого рынка газа с Россией

CentralAsia (CA) - Для формирования объединенного рынка газа России и Белоруссии предусмотрены конкретные мероприятия, которые не были реализованы в установленные сроки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

В сентябре прошлого года российское правительство опубликовало информацию обо всех 28 союзных программах по интеграции России и Белоруссии, которые были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства. Согласно ему, к июлю этого года Россия и Белоруссия должны были договориться, как станет работать объединенный газовый рынок двух стран.

Решение о сроках и принципах его внедрения должно быть принято до 1 декабря 2023 года. В этом году стороны должны были заниматься координацией действий по формированию цен на газ для Белоруссии. Обе страны также должны будут подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

Согласно уже существующим договоренностям в Евразийском экономическом союзе (кроме России и Белоруссии туда входят Казахстан, Киргизия и Армения), договор о единых нефтегазовом и энергетическом рынках планировалось подписать в этом году, а в 2025-м — запустить общий рынок газа пяти государств.