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«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию. Произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы
Предыстория: Власти Украины сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях

CentralAsia (CA) -  Оператор электроэнергетической системы Украины зафиксировал более 50% падения потребления на сетях по всей стране из-за повреждений инфраструктуры. В связи с этим «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию. Утром 16 декабря официальные лица Украины сообщали о массированных ударах по многим городам страны.

«В связи с повреждениями электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей) произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы Украины, что означает наступление режима системной аварии»,— следует из сообщения на сайте компании.

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать с 09:00 (по местному времени) 16 декабря.

Ранее сегодня, 16 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях. Из-за ударов многие города остались без тепло- и электроснабжения. «Украинские железные дороги» перешли на резервные тепловозы в четырех областях. В результате попадания ракеты в жилой дом произошло обрушение подъезда, два человека погибло, пятеро пострадали.

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