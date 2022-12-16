Туркменистан поможет Узбекистану покрыть часть дефицита энергии

CentralAsia (TM) - Руководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков 12 декабря встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны подписали соглашение о поставке в Узбекистан 1,5 млрд кубометров туркменского газа в течение трёх месяцев, что равняется 20 млн кубометрам газа в сутки.

По данным Reuters, сегодня страна ежедневно импортирует в среднем 15 млн кубометров газа. Поставка дополнительно 20 млн кубометров позволит покрыть дефицит газа в зимний сезон.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана, до этого дефицит газа составлял в среднем 10 млн кубометров в день. С 15 декабря ситуация с газоснабжением в стране начала стабилизироваться, заявил регулятор сферы.

Как ранее сообщало издание, Туркменистан также нарастил экспорт электроэнергии в Узбекистан. В частности, государственная электроэнергетическая корпорация «Туркменэнерго» увеличила суточный экспорт электроэнергии в Узбекистан примерно на 17% — с 17−18 млн до 20−21 млн кВт·ч.

На совещании 7 декабря глава АП Сардор Умурзаков заявил, что Узбекистан активизирует переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. Кроме того, было принято решение увеличить суточный объём поставок товарного газа до 5 миллионов кубометров. Для этого автомобили госорганов перевели с газа на бензин, запретили экспорт сжиженного газа, ввели временные ограничения на поставки электроэнергии насосным станциями в системе Минводхоза.

Председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Норматов также сообщил о полной приостановке экспорта узбекистанского газа за рубеж.