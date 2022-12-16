Стало известно, на сколько лет Узбекистану хватит нефти и газа

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CentralAsia (UZ) - Представитель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам оценил запасы нефти и газа в Узбекистане.

Как сообщил представитель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Эркин Назаров, в Узбекистане насчитывается около 300 месторождений нефти и газа.

По его словам, запасов нефти и газа в Узбекистане хватит на 40 лет, а запасов уранового сырья – на 15 лет.

«В настоящее время имеется около 50 млрд кубометров газа», – сказал он.

При этом он подчеркнули, что запасы не закончатся через 40 лет.

«Каждый год проводятся геологоразведочные работы и выявляются новые запасы нефти, газа, урана и другого сырья», – заключил он.

Ранее сообщалось, что глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова.

Согласно данным источника Kun.uz, ​​в ходе поездки была достигнута договоренность и подписан контракт на поставку Узбекистану дополнительно 20 млн кубометров газа в сутки (всего 1,5 млрд кубометров за 3 месяца).