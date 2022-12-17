В истории монгольского фондового рынка произошло крупное событие

CentralAsia (MNG) - Монгольская «Крипто Нация» приняла историческое решение изменить свое стратегическое направление.

На заседании Совета директоров 16 декабря 2022 года компания «Крипто Үндэстэн» или «Крипто Нация» приняла несколько важных решений по изменению стратегического направления компании и дальнейшей диверсификации и расширению своей деятельности.

Например, акции таких компаний, как iDAX, поставщик услуг виртуальных активов, Ard Bit, эмитент баллов лояльности ArdCoin, монгольский DiFi, эмитент стейблкоина-монгольского Tether, Divers Solutions, разработчик блокчейна, Metafors, разработчик метаплатформы Metaland, Ard Art или рынок NFT, крипто-информационный сайт Krypto.mn, и компании лотерея, Lotto MPers, будут объединены в АО «Крипто Нация».

В результате Фонд Крипто Нации, основанный в 2017 году, с начала 2021 года стал акционерным обществом АО «Крипто Нация», основным видом деятельности которого является пассивный портфель крипто-инвестиций, открывающий возможность для монголов инвестировать. в криптовалюте и управлять своими активами с помощью профессиональной команды.

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