Киберспорт включен в категорию Восточноазиатских юношеских игр, которые пройдут в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Восточноазиатские юношеских игры «Улан-Батор — 2023» пройдут в августе 2023 года в Улан-Баторе. Электронный спорт или E-Sport войдут в 11 категорий этих игр.

Монголия выиграла заявку на проведение мероприятия в 2017 году, и Ассоциация Восточноазиатских игр (East Asian Games Association — EAGA), администрация города Улан-Батор и Национальный олимпийский комитет Монголии подписали трехсторонний контракт в Тайчжуне, Тайвань.

«Около 70% населения моложе 45 лет, поэтому Улан-Батор — город молодежи. В целях поддержки молодежи, исходя из ее пожеланий и интересов, в этот игр включен киберспорт», — сообщили в оргкомитете Восточноазиатских юношеских игр.

После Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор-2023» будут организованы проекты и программы для обучения молодежи киберспорту и обеспечения правильного понимания и информации для родителей.

Ожидается, что для участия в Восточноазиатских юношеских играх в Улан-Батор прибудут около 4500 человек, в том числе около 2400 спортсменов, тренеров, более 350 судей, технического персонала и соответствующих должностных лиц.

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