Пять депутатов Монголии, подозреваемых кражей угля, сформировали лоббистскую группу

CentralAsia (MNG) - ​Как сообщает интернет-сайт itoim.mn, пять членов Монгольской народной партии, которые предположительно причастны к краже угля, объявили, что формируют лоббистскую группу для борьбы с кражей угля.

«Только несколько человек систематически поедали богатства монгольского народа. Поэтому мы поддержим требования народа по борьбе с хищениями угля, защите наших природных ресурсов от воров, создадим антикоррупционную лоббистскую группу, которая будет находиться под контролем народа. В подтверждение этого свои подписи поставили 29 депутатов. Теперь эту отдадут спикеру парламента. Деятельность АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» будет раскрываться и предоставляться регулярная информация. Кроме того, будет предоставлена ​​вся информация о других государственных предприятиях, связанных с месторождениями полезных ископаемых.

Мы не доверяем правоохранительным органам. И народ тоже. Поэтому мы будем бороться за скорейшее принятие Закона о правовом статусе разоблачителей. Гражданам и журналистам нужно платить за разоблачение и выявление людей, которые «съели» слишком много госимущества. Мы поняли, что правовые и надзорные органы не могут расследовать и обнаруживать», сказад один из них, депутат Великого Государственного Хурала, Раднаасэд Шатарбал.

Список причастных к кражам угля лиц от Антикоррупционной службы Монголии:

Х. Баттулга — экс-президент Монголии и один из лидеров расколовшейся оппозиционной Демократической партии.

Ө. Шижир — бывший глава администрации Х. Баттулги.

Д. Ганбат — экс-министр экономики Монголии.

А. Адъяасүрэн — депутат Великого Государственного хурала от Демократической партии.

Д. Бат-Эрдэнэ — депутат парламента от Демократической партии.

Ц. Анандбазар — депутат парламента от Монгольской народной партии.

З. Энхболд — бывший руководитель офиса Х. Баттулги.

Н. Наранбаатар — депутат парламента от Монгольской народной партии.

Б.Баттөмөр — депутат парламента от Монгольской народной партии.

Ц.Сэргэлэн — депутат парламента от Монгольской народной партии.

Ш.Раднаасэд — депутат парламента от Монгольской народной партии.

Р. Сэддорж — губернатор аймака Өмнөговь.

Б. Эрдэнэ-Очир — член Гражданского Хурала аймака Өмнөговь.

Б. Бадраа — бывший губернатор аймака Өмнөговь.

А. Ариунболд — бывший исполнительный директор монгольской компании «Эрдэнэс Тавантолгой».

Б. Ганхуяг — бывший исполнительный директор «Эрдэнэс Тавантолгой».

Х. Мандахбаяр — основатель группы «Эрхэт Монголия».

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