Правительство Малайзии заплатит $1,1 млн за жизнь Алтантуяа, гражданина Монголии

- Монголия, происшествия
- 6:31, 17 декабря 2022
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CentralAsia (MNG) - Убийство Алтантуяа: правительству Малайзии и бывшим полицейским приказано выплатить $1,1 млн в качестве компенсации за ущерб
Иск был подан против бывших полицейских Азилы Хадри и Сирула Азхара Умара, бывшего политического аналитика Абдула Разака Багинды и правительства Малайзии.
Верховный суд в Шах-Аламе в пятницу (16 декабря) присудил 5 миллионов ринггитов (1,1 миллиона долларов США) семье монгольской модели Алтантуяа Шаарийбуу, убитой в 2006 году.
Решение было принято после того, как судья Вазир Алам Мидин Мира удовлетворил иск, поданный родителями Алтантуяа, Шаарийбуу Сэтэв и Алтанцэцэг Санжаа, и их внуками, Мөнгөншагай Баяржаргал и Алтаншагай Мөнхтулга.
Иск был подан против бывших полицейских Азилы Хадри и Сирула Азхара Умара, бывшего политолога Абдула Разака Багинды и правительства Малайзии.
«Я считаю, что истцы успешно обосновали свои дела против первого (Азилы), второго (Сирула) и третьего ответчиков (Абдул Разака)», — заявил судья во время онлайн-процесса.
«Как четвертый ответчик (правительство Малайзии) я считаю, что по фактам закона четвертый ответчик, как работодатель, несет субсидиарную ответственность за незаконные действия первого и второго ответчиков, совершенные в качестве сотрудников полиции».
28-летняя Алтантуяа была застрелена, а ее тело было взорвано взрывчаткой C4 военного назначения в Шах-Аламе в 2006 году.
Азилу приговорили к смертной казни за ее убийство, в то время как Сирул находится в Австралии, сбежав из-под залога в 2014 году.
Говорят, что Алтантуяа была переводчиком Абдула Разака, который консультировал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака с 2000 по 2008 год.
Истцы подали иск 4 июня 2007 года, утверждая, что в результате смерти модели они перенесли психический шок и психологическую травму. Они также требовали компенсации, а также примерного и отягчающего ущерба.
источник: Channel News Asia
перевод: Татар С.Майдар