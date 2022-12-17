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Путин в ходе визита в штаб заслушал предложения по действиям в рамках «спецвоенной операции» в Украине
// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в «спецоперации» на Украине, выразил готовность выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям в рамках СВО, пишет РИА Новости.

«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Глава государства в пятницу в течение всего дня работал в штабе, ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

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