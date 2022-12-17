Фото — Путин слушает доклад о ходе «спецвоенной операции» в Украине

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - В пятницу в течение всего дня президент России Владимир Путин работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции.

Как пишет пресс-служба Кремля, он ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими.

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Россия начала «спецвоенную операцию» в Украине 24 февраля.