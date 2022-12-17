Фото — Путин слушает доклад о ходе «спецвоенной операции» в Украине
- Азия и мир, политика
- 10:29, 17 декабря 2022
- Просмотров: 3872
|Предыстория: Фото Путин в ходе визита в штаб заслушал предложения по действиям в рамках «спецвоенной операции» в Украине
CentralAsia (CA) - В пятницу в течение всего дня президент России Владимир Путин работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции.
Как пишет пресс-служба Кремля, он ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими.
- Россия начала «спецвоенную операцию» в Украине 24 февраля.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.