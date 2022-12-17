В Улан-Баторе рядом с Центральным стадионом строят ледовый городок

CentralAsia (MNG) - Согласно указанию губернатора столицы по улучшению окружающей среды жителей Улан-Батора, на западной стороне Национального центрального стадиона строится ледовый городок. В частности, ледовый городок украшают ледовый скат, каток, скульптуры животных, елки, световые декорации, где горожане могут проводить свободное время.

Т. Золжаргал, начальник отдела продовольствия, сельского хозяйства, торговли, промышленности и услуг канцелярии губернатора города Улан-Батора, сказала: «Улучшение состояния окружающей среды на западной стороне Центрального стадиона осуществляется поэтапно.

Ледяной городок, где горожане смогут проводить свободное время и отдыхать, будет открыт круглосуточно. Прогресс работ на данный момент составляет 69 процентов, остальные работы по благоустройству планируется завершить на этой неделе. После завершения благоустройства на территории круглосуточно начнут работать пункты питания, обслуживания и санитарно-гигиенические объекты.

Свое мнение о ледовом городке высказали ученики 130-й школы. «В этом районе было очень мало огней. Я счастлив, что окружающая среда украшается таким образом. Мы рады, что у нас есть место, где можно прийти и поиграть рядом с домом».

Я рад, что вы создаете среду, в которой можно проводить свободное время, украшая ее вот так. Рядом с домом, есть где поиграть. «Мне очень нравятся легкие украшения и хохлатое дерево».

Офис губернатора города Улан-Батор создает этот город в качестве примера, и места для отдыха и проведения свободного времени горожан будут дополнительно украшены в разных местах в четыре сезона года.

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