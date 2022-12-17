ТЭО проекта ЖД Узбекистан—Кыргызстан—Китай подготовят к 1 июня, а офис откроется в Бишкеке

- Узбекистан, экономика
- 10:45, 17 декабря 2022
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|Предыстория: В ближайшее время приступим к проекту ж/д Узбекистан— Кыргызстан—Китай, - президент Мирзиёев
CentralAsia (UZ) - Технико-экономическое обоснование проекта железной дороги Узбекистан—Кыргызстан—Китай подготовят к 1 июня, а офис откроется в Бишкеке.
Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, главе РУз Шавкату Мирзиёеву доложено о текущем состоянии и дальнейших планах по реализации крупных региональных проектов железнодорожной инфраструктуры.
По строительству 454-километровой железной дороги Узбекистан—Кыргызстан—Китай 14 сентября в Самарканде подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по данному проекту. В ноябре полевые исследования были проведены Первым проектно-исследовательским институтом Китая.
В ходе доклада ответственные лица рассказали о запланированной работе. В частности, будет создан проектный офис в Бишкеке. Обсуждаются формы и порядок управления проектом. Будут проведены переговоры с международными финансовыми организациями.
Еще одним региональным проектом является железная дорога Термез—Мазари—Шариф—Кабул—Пешавар. По нему также наблюдаются существенные подвижки, несмотря на сложную ситуацию в Афганистане, говорится в сообщении.
В частности, летом этого года была организована исследовательская экспедиция от города Мазари-Шарифа в Афганистане до города Торхама в Пакистане.
В рамках проекта планируется строительство 765 километров железных дорог. В следующем году планируется создать проектный офис, привлечь международную консалтинговую компанию, провести переговоры с инвесторами. По итогам будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта.
Президент Шавкат Мирзиёев одобрил эти планы и поручил разработать «дорожные карты» в сотрудничестве со странами-партнерами.