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Бывший президент Монголии Баттулга Халтмаа проходит в рамках уголовного дела о хищении угля
Предыстория: Бывший президент Монголии Баттулга Халтмаа виновен в краже угля, - министр экономики

CentralAsia (MNG) -  Бывший президент Монголии Баттулга Халтмаа объявлен Антикоррупционной службой фигурантом дела о хищении угля. Сейчас он находится под следствием. Об этом в субботу сообщил информационный портал Isee.mn.

По его данным, экс-глава государства явился в агентство по борьбе с коррупцией в сопровождении охранников и провел на допросе более четырех часов 16 декабря.

Тогда бывшему президенту было предъявлено обвинение. В связи с этим министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ заявил: «AТГ зачитал некоторые имена, и расследование продолжается. Сегодня бывший президент Баттулга Халтмаа был вызван в следственный орган, обвинен, и началось следствие».

Баттулга Халтмаа родился 3 марта 1963 года в Улан-Баторе. В 1982 году окончил Училище изобразительных искусств Монголии по специальности «художник». С 1982 по 1986 год работал художником в Комитете изобразительных искусств Монголии.

С 1986 по 1989 год — член национальной сборной МНР по самбо и дзюдо. Чемпион мира по самбо (1983), вице-чемпион мира (1986, 1990).

С 1992 по 1997 год — генеральный директор компании «Женко», затем до 2004 года также работал в бизнес-структурах Монголии.

С 2004 по 2016 год — член Великого государственного хурала Монголии.

С 2008 по 2012 год — министр дорог и транспорта Монголии, с 2012 года — министр промышленности и сельского хозяйства Монголии.

В 2017 году выдвинут на пост президента Монголии от Демократической партии.

7 июля 2017 года одержал победу на президентских выборах. Был президентом страны до 2021 года.

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