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В Киеве водоснабжение вернули всем жителям, - мэр Кличко

CentralAsia (CA) -  Водоснабжение вернули всем жителям столицы, пишет городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Половина киевлян - уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии — значительный. И энергетики просят и дальше экономить», - пишет он.

В ночь на субботу Кличко писал, что после разрушения нескольких объектов критической инфраструктуры в столице наблюдается перебои с электроснабжением и повреждения электросетей. Треть киевлян были с водой и теплом, 40% - с энергоснабжением.

Из-за повреждения связи, энергосистемы и аварийного отключения электропоезд сегодня не будет ходить в метро. При этом станции метро работают под прикрытием.

Сегодня в городе ходят автобусы по обычному расписанию, а также автобусные маршруты, которые работают на земле вместо троллейбусов. Сейчас нас более 500 человек.

Завтра в столице запустят дополнительные автобусы, чтобы дублировать трамвайный маршрут. Кроме того, в городе организуют спиртовые автобусы, которые частично будут дублировать маршрут метро.

Частным перевозчикам Киева дано поручение увеличить количество автобусов на маршруте в режиме маршрутных такси. Особое внимание уделяется маршрутам, дублирующим электротранспорт: метро, ​​троллейбус, трамвай.

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