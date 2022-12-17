Генассамблея ООН поддержала инициативу Шавката Мирзиеёва

CentralAsia (UZ) - 14 декабря Генеральная ассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)».

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, принятие резолюции было предложено президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2020 году.

В резолюции подчеркивается важная роль парламентов в возобновлении приверженности единству, солидарности и многостороннему сотрудничеству в целях поддержки всеохватного, устойчивого и прочного восстановления после пандемии COVID-19 и ускорения работы во имя устойчивого развития при обеспечении того, чтобы никто не был забыт.

Генассамблея призывает государства оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы последующей деятельности и обзора хода достижения ЦУР, особенно в подготовку добровольных национальных обзоров, и оказывать им помощь для обеспечения и усиления национальной ответственности и подотчетности.

Отдельное внимание уделено обеспечению гендерного равенства, что должно стать центральным элементом усилий по ускорению прогресса в достижении ЦУР путем содействия полному, равноправному и значимому участию женщин в работе законодательных органов и в парламентских процессах.

Признается важная роль и вклад молодежи в успешную реализацию Повестки дня на период до 2030 года, и необходимость обеспечения полного, равноправного и значимого участия молодежи в парламентских процессах.

Соавторами документа выступили 80 государств со всех континентов мира, в том числе все страны Центральной Азии, а также Австрия, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Германия, Египет, Испания, Индонезия, Италия, Катар, КНР, Колумбия, Республика Корея, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия, Россия, Сингапур, Финляндия, Франция, Швеция, Япония и другие.

Межпарламентский союз считает данный документ важным шагом в деле подготовки к Саммиту ЦУР, который состоится в сентябре 2023 года в рамках Высокой недели 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.