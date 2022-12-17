В рейтинге ООН Узбекистан по количеству рождений – на 54 месте

CentralAsia (UZ) - В рейтинге ООН Узбекистан по количеству рождений – на 54 месте, пишет UZDaily.

Так, места Узбекистана в рейтинге Организации Объединенных Наций по численности населения, плотности, продолжительности жизни, рождаемости и площади территории выглядят следующим образом:

– по численности населения – 41 место;

– по плотности населения – 134 место;

– по ожидаемой продолжительности жизни – 146 место;

– по величине территории – на 56 месте.