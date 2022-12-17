- Узбекистан, общество
- 13:31, 17 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - В рейтинге ООН Узбекистан по количеству рождений – на 54 месте, пишет UZDaily.
Так, места Узбекистана в рейтинге Организации Объединенных Наций по численности населения, плотности, продолжительности жизни, рождаемости и площади территории выглядят следующим образом:
– по численности населения – 41 место;
– по плотности населения – 134 место;
– по ожидаемой продолжительности жизни – 146 место;
– по величине территории – на 56 месте.
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