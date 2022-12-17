В Казахстане хотят увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе до 3,8 млн человек

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова.

Как пишет пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе и планах по реализации его Предвыборной программы, экономической политике Правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.

Алихан Смаилов сообщил, что предусматривается отмена и пересмотр порядка 10 тыс. мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тыс. рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов и т.д.

Кроме того, президент был ознакомлен с планами по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан и др.

Премьер-министр также представил прогноз социально-экономического развития республики на предстоящий год, предусматривающий рост экспорта, реальных зарплат и экономики в целом, а также снижение инфляции.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.

Президент поставил перед правительством следующие задачи: обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране, снизить уровень инфляции, улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, держать под особым контролем прохождение отопительного сезона.

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