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Генштаб ВСУ: В пятницу российские военные выпустили 98 ракет по Украине

CentralAsia (CA) -  Российские военные нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. В общей сложности российские военные выпустили 98 ракет и произвели более 65 обстрелов из РСЗО, пишет Генштаб ВСУ в сводке на 06:00 17 декабря 2022 года.

Угроза воздушных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины.

За минувшие 24 часа подразделения Сил обороны Украины отразили российские атаки в районах более чем 20 населенных пунктов. В частности, это Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

За минувшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии нанесли удары по 5 районам сосредоточения личного состава, одному командному пункту и складу боеприпасов российских военных, пишет Генштаб ВСУ.

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