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За сутки в России умерло 58 человек от COVID-19, госпитализировано 1266
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 17 декабря 2022 года в России количество госпитализаций за сутки составило 1266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 7269 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 16 декабря 2022 года.

Выявлен 7531 новый случай. Умерло за сутки 58 человек.

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