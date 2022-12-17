В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов из-за снежных осадков

CentralAsia (CA) - Двадцать рейсов задержали, еще 17 отменили в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», пишет РИА Новости.

Декабрь в Москве перевыполнил норму осадков: уже выпало 112% от положенного по климатической норме.

Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года — из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на десять сантиметров при высоте в 22 сантиметра сейчас.

Завтра ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снег усилится, а порывы будут продолжаться.