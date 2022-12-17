В «Укрэнерго» сообщили о значительном дефиците электроэнергии из-за последствий ракетных атак России

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9 ракетного удара России, пишет «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением Запорожской, на уровень планируемой мощности, пишет компания.

Теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы.

«Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще является значительным. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.

Состояние электросетей по всей стране осложнено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно», – подчеркивают в «Укрэнерго».

Режим чрезвычайной ситуации, который был введен исключительно для операций на рынке электроэнергии, было завершено вчера в 19:15. Сейчас рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.