В «Укрэнерго» сообщили о значительном дефиците электроэнергии из-за последствий ракетных атак России

- Азия и мир, политика
- 18:12, 17 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9 ракетного удара России, пишет «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением Запорожской, на уровень планируемой мощности, пишет компания.
Теплоэлектростанции поэтапно восстанавливают работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы.
«Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще является значительным. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.
Состояние электросетей по всей стране осложнено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к обледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно», – подчеркивают в «Укрэнерго».
Режим чрезвычайной ситуации, который был введен исключительно для операций на рынке электроэнергии, было завершено вчера в 19:15. Сейчас рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.