Минобороны РФ: 16 декабря нанесен массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины

// Минобороны России

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России 17 декабря опубликовало сводку о ходе проведения «специальной военной операции» на территории Украины.

В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, пишет Минобороны РФ.

«В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле», – пишет Минобороны РФ.

Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.