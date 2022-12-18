Результаты протестов в Монголии были реализованы в уголовном кодексе

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CentralAsia (MNG) - Принят закон о внесении изменений в уголовное законодательство, представленный правительством Монголии.

Если должностное лицо совершит коррупционное преступление, право на занятие государственной должности будет лишено пожизненно и будет назначено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Политика наказания за коррупцию и должностные преступления стала намного жестче, чем раньше.

Срок давности преступления прекращается, если орган не приостановил полномочия должностного лица, неприкосновенность которого гарантируется законом, и регулирование отсчитывается с окончания срока полномочий.

Ни в какой форме не будет амнистии для лица, совершившего коррупционное преступление.

Президентом Монголии, членами Великого Государственного Хурала, премьер-министром Монголии, членами правительства, заместителям министра, членами Конституционного суда, председателем Верховного суда, судьями Верховного суда, генеральными прокурорами, главами организации, подотчетные непосредственно Великому Государственному Хуралу, губернаторами аймаков и столиц, председателями Хурала представителями граждан аймаков и столиц, госсекретарями министерств, руководителями государственных учреждений, руководителями и уполномоченными должностным лицами предприятий с государственной или местной собственностью, и директорами государственных промышленных предприятия, в случае нарушений, совершений коррупционных преступлений, больше не рассматриваются в упрощенном порядке.

Кроме того, если эти должностные лица совершат коррупционное преступление, они будут пожизненно лишены права занимать государственные должности и будут приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет.

В последние годы граждане возмущаются тем, что человек, злоупотребляющий своей властью и положением, заплатит 40 миллионов тугриков (около 12 тысяч долларов), причинит огромный ущерб и останется безнаказанным. Это было решено. Другими словами, было установлено, что преступление злоупотребления властью и служебным положением не подлежит штрафу. Такое лицо лишается права занимать должности в государстве и наказывается только лишением свободы.

Принято постановление о конфискации необоснованно возросших активов и доходов лица, необоснованно разбогатевшего, и наказании его лишением свободы на срок от 2 до 8 лет.

Татар С.Майдар

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